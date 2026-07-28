Polizisten setzen in Rorschach SG Taser gegen aggressiven Mann ein

Keystone-SDA

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Zwei St. Galler Kantonspolizisten haben am Montagabend in Rorschach während einer Personenkontrolle ihre Taser gegen einen 30-jährigen Mann eingesetzt. Der Mann war zuvor auf die Polizisten losgegangen und verletzte beide leicht, heisst es in einem Communiqué.

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(Keystone-SDA) Bei der Notrufzentrale ging zunächst die Meldung ein, dass in Rorschach ein Mann bewusstlos oder schlafend am Boden liege. Der Mann stand unvermittelt auf, als die Polizisten eintrafen, und griff sie «mit gezielten Faustschlägen gegen den Kopf» an. Dies schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung vom Dienstag.

Der Mann habe am Funk eines Polizisten gezogen und diesen beschädigt. Zudem stiess er fortlaufend Drohungen gegen die Einsatzkräfte aus. «Aufgrund der starken Gegenwehr des Mannes wurde ihm das Destabilisierungsgerät, ein Taser, angedroht und schliesslich auch eingesetzt», heisst es in der Mitteilung weiter.

Dabei setzten beide Polizisten jeweils einen Taser ein, wie ein Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. «Beide Taser trafen den Mann, einer davon zeigte Wirkung», so der Sprecher weiter.

Nach dem Einsatz der Taser und zusammen mit einer weiteren Patrouille konnte der Mann gemäss Mitteilung arretiert werden. Dabei habe der Nordmazedonier weiter versucht, die Polizisten mit Fusstritten zu treffen.

Zweiter Taser-Einsatz innerhalb weniger Tage

Der Mann wurde gemäss Mitteilung in Gewahrsam genommen und wird bei der Staatsanwaltschaft wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte angezeigt.

Die beiden Polizisten im Alter von 24 und 29 Jahren erlitten durch die Faustschläge Schürfungen und Prellungen im Bereich des Gesichts, der Arme und der Beine. Sie mussten ihren Dienst unterbrechen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Es ist bereits der zweite Taser-Einsatz innerhalb weniger Tage im Kanton St. Gallen. Letzte Woche hatte die Stadtpolizei St. Gallen in einem Zug am Bahnhof St. Gallen einen solchen gegen einen 28-jährigen Mann verwendet. Auch er verhielt sich gemäss einem damaligen Communiqué aggressiv und verletzte zwei Polizisten.