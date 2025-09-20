The Swiss voice in the world since 1935
Polnische Hotelkette bietet Bonusprogramm für’s Kinderzeugen

Keystone-SDA

Mit einem Bonusprogramm will eine polnische Hotelkette ihre Gäste zum Kinderzeugen animieren. Auf ihrer Website beklagt die Arche-Gruppe, der 23 Hotels im ganzen Land gehören, die seit zwölf Jahren stetig sinkende Geburtenrate in Polen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Um die Geburtenzahl wieder in die Höhe zu treiben, verspricht Arche Paaren «ein kostenloses Familienfest» – beispielsweise eine Taufe – wenn sie nachweisen können, dass die Zeugung ihres Nachwuchses «mit einem Aufenthalt des Paares» in einem der Arche-Hotels «im Zusammenhang steht».

Paaren, die eine Wohnung in einer ebenfalls zu dem Unternehmen gehörenden Immobilie kaufen und dann ein Kind bekommen, winkt eine Belohnung in Höhe von 10’000 Zloty (rund 2190 Franken). Das Programm richtet sich laut Website an heterosexuelle Paare, wobei mindestens eine Person volljährig sein muss, die polnische Staatsbürgerschaft besitzen sowie und in dem Land leben muss.

Ende Juni lag die polnische Bevölkerungszahl bei rund 37,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern – eine Million weniger als zehn Jahre zuvor. Im vergangenen Jahr wurden laut Statistik 157’000 Geburten weniger gezählt als Todesfälle.

