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Porsche aus Zuger Autogeschäft geklaut

Keystone-SDA

Ein Luxusfahrzeug der Marke Porsche ist in der Nacht auf Mittwoch aus dem Showroom eines Zuger Autogeschäfts geklaut worden. Die unbekannte Täterschaft war gewaltsam eingebrochen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit der Front eines Fahrzeugs wurde eine Eingangsschiebetüre eingedrückt, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch mitteilten. Nachdem ein Fahrzeugschlüssel aus dem Geschäft an der Baarerstrasse entwendet wurde, fuhr die Täterschaft mit dem Porsche davon.

Die Flucht gelang «trotz umgehend eingeleiteter Fahndung», wie es weiter hiess. Die Zuger Polizei ermittelt in dem Fall.

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