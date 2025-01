Preise für erwachsene ÖV-Reisende liegen im europäischen Mittelfeld

Keystone-SDA

Die ÖV-Billett-Preise für Erwachsene liegen in der Schweiz gemäss einer Studie ungefähr im europäischen Mittelfeld. Schweizer Seniorinnen und Geschäftsreisende hingegen bezahlen eher viel.

(Keystone-SDA) Für die Studie verglich das Forschungsbüro Infras im Auftrag des Informationsdiensts für den öffentlichen Verkehr (Litra) die Preise in sieben europäischen Ländern. Demnach lagen die ÖV-Preise für tägliche Fahrten innerhalb einer Stadt für Erwachsene in der Schweiz im letzten Jahr im unteren Mittelfeld. Senioren hingegen bezahlten dafür am zweitmeisten.

Für wöchentliche Fahrten innerhalb eines Metropolitanraumes mussten Schweizer Erwachsene am zweitmeisten ausgeben. Senioren reisten in diesen Zonen im Vergleich mit den anderen Ländern sogar am teuersten.

Tägliche Reisen zwischen Städten waren in der Schweiz für Erwachsene etwa so teuer wie der Durchschnitt der sieben Länder. Unregelmässig reisende Geschäftsleute hingegen bezahlten in der Schweiz am meisten.