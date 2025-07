Prinz William wird zum EM-Finalspiel in Basel erwartet

Keystone-SDA

Die Schweiz erhält am Sonntag zum zweiten Mal innert kurzer Zeit royalen Besuch: Der britische Prinz William will nach dem Einzug der Lionesses in den Final der Fussball-EM das Abschlussspiel am Sonntag in Basel mitverfolgen.

(Keystone-SDA) Gegen wen die Britinnen antreten werden, entscheidet sich am Mittwochabend. Dann spielen Spanien und Deutschland um den Finaleinzug.

William hatte bereits das Vorrundenspiel von England gegen Holland im Zürcher Letzigrund besucht. Nur wird er auch das Finalspiel in Basel besuchen, wie blick.ch und 20minuten.ch berichteten. Blick.ch stützte sich auf Berichte britischer Medien, und 20minuten.ch zitierte Angaben einer Royal-Expertin auf X.

Die Engländerinnen gewannen am Dienstagabend das Halbfinalspiel gegen Italien mit 2:1. Das zweite Tor fiel erst in der Verlängerung, als Nachschuss zu einem Penalty.