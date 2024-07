Prinzessin Kate besucht am Sonntag das Wimbledon-Finale

(Keystone-SDA) Die britische Prinzessin Kate will am Sonntag das legendäre Tennisturnier in Wimbledon besuchen. Die Prinzessin von Wales wird in ihrer Funktion als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club das Herren-Finale des Turniers besuchen.

Dies gab der Buckingham-Palast am Samstag bekannt. Britische Medien berichteten, die Frau von Thronfolger Prinz William werde nach dem Finale, bei dem der spanische Titelverteidiger Carlos Alcaraz gegen den serbischen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic antritt, auch die Siegertrophäe überreichen.

Prinzessin Catherine – allgemein nur Kate genannt – war Mitte Juni zum ersten Mal seit ihrer Krebsdiagnose wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten. Die 42-Jährige nahm in einer Kutsche an der traditionellen Geburtstagsparade “Trooping the Colour” zu Ehren von König Charles III. teil und winkte anschliessend zusammen mit anderen Mitgliedern des britischen Königshauses vom Balkon des Buckingham-Palastes den zahlreichen Schaulustigen zu.

Es war ihr erster öffentlicher Auftritt seit Weihnachten, im März hatte sie ihre Krebserkrankung bekannt gegeben. Auch König Charles III. unterzieht sich derzeit einer Krebsbehandlung. Bei ihm war die Krankheit Anfang des Jahres nach einer Prostata-Operation diagnostiziert worden. Nach dreimonatiger Unterbrechung nimmt er seit Anfang Mai wieder öffentliche Termine wahr. An welcher Art von Krebs der König und seine Schwiegertochter leiden, wurde nicht öffentlich gemacht.