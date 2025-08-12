The Swiss voice in the world since 1935
Prozess in Basel: «Frauenverachtende Einstellung» bei Beschuldigtem

Keystone-SDA

Am Dienstag hat ein Vergewaltigungsprozess am Strafgericht Basel-Stadt begonnen. Ein forensisch-psychiatrisches Gutachten hat beim Beschuldigten eine dissoziale Persönlichkeitsstörung und eine "frauenverachtende Einstellung" festgestellt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Gutachterin zeigte sich überzeugt, dass das Gutachten aussagekräftig sei. Allerdings gab sie an, dass es darin Lücken gebe, wie etwa bei der Lebensgeschichte und dem Suchtmittelkonsum. Der Mann soll wenig kooperiert haben.

Der heute 27-jährige Mann soll im Dezember 2023 eine Frau auf der öffentlichen WC-Anlage auf der Claramatte brutal vergewaltigt haben. Im August 2024 soll er bei einer versuchten Vergewaltigung in der Wohnung eines anderen Opfers mit seinen Handlungen dessen Tod in Kauf genommen und dessen Leben gefährdet haben.

Die Anklage lautet auf versuchte vorsätzliche Tötung, mehrfache qualifizierte, teilweise versuchte Vergewaltigung und sexuelle Nötigung sowie weitere Delikte. Auch droht ihm ein Landesverweis. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
