Psychiatrische Dienste Aargau weisen auch 2025 einen Gewinn aus

Keystone-SDA

Die psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) haben das Jahr 2025 mit einem Gewinn von 9,2 Millionen Franken abgeschlossen. Im Vorjahr resultierte ein Plus von 5,3 Millionen Franken. Auch die Zahl der behandelten Patientinnen und Patienten stieg.

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(Keystone-SDA) Konkret hätten die Dienste im vergangenen Jahr 30’870 Patientinnen und Patienten behandelt. Dies schrieben die PDAG am Mittwoch in einer Mitteilung. Damit sei die Nachfrage nach psychiatrischen Behandlungsangeboten gegenüber dem Vorjahr erneut gestiegen.

81 Prozent der Patientinnen und Patienten seien ambulant versorgt worden. Parallel dazu erhöhte sich laut PDAG die Zahl der stationären Pflegetage von 152’000 auf 156’300. Der Betriebsertrag stieg um 4,8 Prozent auf 218 Millionen Franken. Die Ebitda-Marge beträgt demnach 9,4 Prozent und übertrifft die kantonale Vorgabe von 8 Prozent.

Seit 2004 sind die psychiatrischen Dienste Aargau eine Aktiengesellschaft im Eigentum des Kantons Aargau. Für die PDAG arbeiten rund 1800 Personen in über 50 Berufen.