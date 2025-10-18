Queen-Gitarrist Brian May sorgt für Überraschung in Stuttgart

Keystone-SDA

Überraschung für Queen-Fans: Bei der Premiere des Musicals "We Will Rock You" in Stuttgart kam Sir Brian May auf die Bühne. Der 78 Jahre alte Leadgitarrist der legendären Band spielte am Freitag im Stage Palladium Theater das Solo der Rock-Hymne "Bohemian Rhapsody".

(Keystone-SDA) Das Publikum feierte den unerwarteten Gastauftritt, während May nach Ende der Darbietung der Deutschen Presse-Agentur sagte, er habe für eine richtige Überraschung sorgen wollen. Er habe nicht über einen roten Teppich auf die Bühne kommen wollen.

May schrieb Musikgeschichte, komponierte Welthits wie «We Will Rock You» oder «The Show Must Go On» und wurde sogar zum Ritter geschlagen.

Queen gilt als eine der besten und erfolgreichsten Rockbands der Welt. Mit ihrer Mischung aus Rock, Oper, Pop und Theatralik haben die Musiker um Sänger Freddy Mercury Generationen von Fans weltweit begeistert. Hits wie «Another One Bites The Dust» oder «We Are The Champions» sind längst zu epischen Hymnen geworden.

Die Queen-Show ist nicht neu, feierte bereits im Jahr 2002 Premiere in London. Auch in Stuttgart war das Musical bereits zu Gast – 2008 bis 2010. Nun wurde der Stoff neu inszeniert, mit neuem Drehbuch, anderen Choreographien und jüngerer Besetzung.