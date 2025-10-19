Raubüberfall im Louvre Paris – Museum ist geschlossen

Keystone-SDA

Im weltberühmten Louvre-Museum in Paris hat es am Sonntag nach Angaben der französischen Kulturministerin einen Raubüberfall gegeben.

(Keystone-SDA) «Heute Morgen kam es bei der Öffnung des Louvre-Museums zu einem Raubüberfall», erklärte Kulturministerin Rachida Dati am Sonntag im Onlinedienst X.

Es sei niemand verletzt worden. Nähere Details zum Tathergang oder was genau gestohlen wurde, nannte sie zunächst nicht. Nach Angaben des Museums bleibt der Louvre «aus aussergewöhnlichen Gründen» für den Tag geschlossen.

«Die Ermittlungen laufen», teilte Dati weiter mit. Ein oder mehrere Täter seien in das Museum eingedrungen, hiess es aus dem Umfeld der Ministerin gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der Louvre zählt zu den berühmtesten Attraktionen der französischen Hauptstadt.