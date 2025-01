Raumsonde «Parker Solar Probe» in einwandfreien Zustand

Keystone-SDA

Die Sonde "Parker Solar Probe" hat ihren Vorbeiflug an der Sonne in nie dagewesener Nähe einwandfrei überstanden. Die Systeme und die wissenschaftlichen Instrumente der Sonde seien intakt und würden normal funktionieren, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

(Keystone-SDA) «Parker Solar Probe» war am 24. Dezember tief in die Atmosphäre der Sonne geflogen und hatte damit bisher unerforschte Regionen erreicht. Berechnungen der Nasa zufolge kam die Sonde bis auf rund sechs Millionen Kilometer an die Oberfläche der Sonne heran.

Auf ihrem Rekordflug erreichte sie eine Geschwindigkeit von etwa 690’000 Kilometer pro Stunde. Sie flog damit schneller als jedes andere bislang vom Menschen gebaute Objekt. Ein dicker Hitzeschild schützte das Fahrzeug. Während der grössten Annäherung an die Sonne hatten die Forschungsteams auf der Erde keinen Kontakt mit der Sonde.

«Obwohl «Parker Solar Probe» der Sonne näher war als jedes andere von Menschenhand geschaffene Objekt in der Geschichte, hat es genau so funktioniert, wie es geplant war, und hat Beobachtungen gemacht, die noch niemand zuvor machen konnte», wird Helene Winters, Projektmanagerin für «Parker Solar Probe» in der Einsatzzentrale des Johns Hopkins Applied Physics Laboratory in einer Mitteilung zitiert.

Die «Parker Solar Probe Mission» soll unter anderem Erkenntnisse darüber bringen, warum die äussere Atmosphäre der Sonne um ein Vielfaches heisser ist als ihre Oberfläche. Das soll unter anderem helfen, die Funktionsweise der Atmosphären von anderen Sternen zu verstehen und Fragen beantworten, wie die Sonnenströme in der Atmosphäre der Sonne erzeugt werden.