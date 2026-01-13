Red Bull plant Ausbau der Produktion in Vorarlberg

Keystone-SDA

Der Hersteller von Energydrinks Red Bull will seine Produktion im vorarlbergischen Ludesch (Bezirk Bludenz) erweitern. Dies geht aus einer Mitteilung der Bezirkshauptmannschaft Bludenz hervor, bei der das Unternehmen um die Erteilung der entsprechenden Bewilligungen ersucht hat.

(Keystone-SDA) Auf einem 6000 Quadratmeter grossen Grundstück in einem Betriebsgebiet will Red Bull einen Zubau errichten. Die Vorarlberger Wirtschaftspresseagentur.com berichtete zuerst darüber.

Dem Gesuch zufolge ist geplant, das neue Objekt in Nachbarschaft der bestehenden Red-Bull-Gebäude zu realisieren. Die Liegenschaft, auf der der Zubau entstehen soll, gehört seit 2007 der Red Bull GmbH mit Sitz in Fuschl am See.

Eine mündliche Verhandlung zur Prüfung der naturschutzrechtlichen und der baurechtlichen Bewilligung sowie der gewerberechtlichen Genehmigung und der wasserrechtlichen Bewilligung für die Errichtung des Zubaus wurde von der Bezirkshauptmannschaft für Anfang Februar angesetzt.

Vor einem Jahr haben Red Bull und der Getränkehersteller Rauch, der in Widnau SG Getränkedosen für Red Bull abfüllt, im Gemeindegebiet von Nüziders (Bezirk Bludenz) eine als Gewerbegebiet bezeichnete 4,5 Hektar grosse Fläche erworben.

Diese liegt nur etwa einen Kilometer von den Red Bull-Liegenschaften entfernt, auf denen nun gebaut werden soll. Damals hiess es, dass auf dem Areal ab 2026 Flächen für die Produktion und die Lagerung von Red Bull entstehen sollen.