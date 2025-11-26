Redaktion der «Zürichsee-Zeitung» zieht vorerst nach Zürich um

Die "Zürichsee-Zeitung" zieht zumindest vorübergehend von Wädenswil nach Zürich. Ab Februar 2026 arbeitet die Redaktion im Stammhaus von Tamedia. Eine Rückkehr in die Region, aus der die Zeitung berichtet, ist derzeit offen.

(Keystone-SDA) Es werde ab Februar 2026 ein neues Ressort Zürich und Zürichsee geben, bestätigte ein Sprecher von Tamedia am Mittwoch dem «Regionaljournal Zürich und Schaffhausen» von SRF. Demnach sei es der Redaktion mit den vorhandenen Ressourcen nicht mehr möglich gewesen, beispielsweise politische Berichterstattung an den Abenden abzudecken.

Das neue Ressort sollte die Region wieder besser abdecken können, sagte der Sprecher. Tamedia sei interessiert an einer umfassenden Berichterstattung aus allen Bereichen.

Stammsitz schon 2016 verlassen

Tamedia hatte die Redaktionsräumlichkeiten in Wädenswil auf Sommer 2026 gekündigt, weil das Gebäude saniert wird. Die Suche nach Büros in Wädenswil gehe aber weiter, hielt ein Sprecher gegenüber Keystone-SDA fest. Eine Rückkehr in die Region sei somit weiterhin möglich. Ob der Umzug Auswirkungen auf den Personalbestand haben wird, ist noch offen.

Die «Zürichsee-Zeitung» zieht damit zumindest vorübergehend in die einzige Zürcher Gemeinde am See, über die sie nicht berichtet. 2016 war sie von ihrem Stammsitz in Stäfa nach Wädenswil gezogen. Damals berichtete die «Seezeitung» auch noch mit einer eigenen Regionalredaktion über Rapperswil-Jona SG und Umgebung. Erst 2014 waren die beiden Regionalredaktionen Horgen und Obersee in Stäfa zur Redaktion Meilen gestossen. Tamedia hatte die Zeitung 2010 gekauft.