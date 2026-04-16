Regionaler Velowegnetzplan Biel-Seeland in der Mitwirkung

Keystone-SDA

Gemeinden, Verbände, Organisationen und alle Interessierten können sich bis am 3. Juli im Rahmen einer öffentlichen Mitwirkung zum regionalen Velowegnetzplan Biel-Seeland äussern. Erarbeitet wurde er vom Verein seeland.biel/bienne.

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(Keystone-SDA) Der neue Velowegnetzplan aktualisiert jenen aus dem Jahr 2021, wie der Verein, in dem 61 Regionsgemeinden zusammengeschlossen sind, am Donnerstag mitteile.

Das Planwerk berücksichtigt neue gesetzliche Vorgaben von Bund und Kanton sowie die zunehmende Bedeutung des Alltagsveloverkehrs und von E-Bikes. Das regionale Velowegnetz besteht aus Velobahnen, Velohauptverbindungen und Velonebenverbindungen. Es soll alle wichtigen Alltagsziele sicher, direkt und komfortabel verbinden.

Trotz bereits umgesetzter Massnahmen bestehen laut Verein weiterhin Defizite für den Veloverkehr, insbesondere auf stark befahrenen Strecken, an Verkehrsknoten sowie bei fehlenden oder ungenügend ausgebauten Verbindungen, wie der Verein in seiner Mitteilung schreibt. Der Plan weist den Handlungsbedarf systematisch aus.

Nach Abschluss der Mitwirkung und der fachlichen Bereinigung wird der neue Plan der Mitgliederversammlung von seeland.biel/bienne Ende November 2026 zum Beschluss vorgelegt. Er dient als Grundlage, damit Kanton und Gemeinden ein zusammenhängendes Netz von Velowegen realisieren können.