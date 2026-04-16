Reihenhaus in Arch BE ist nach Vollbrand unbewohnbar

Keystone-SDA

Ein Reiheneinfamilienhaus in Arch ist am Donnerstagmittag bei einem Vollbrand zerstört worden. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einem angebauten Gartenhaus aus und griff dann auf das Wohngebäude über.

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(Keystone-SDA) Als das Feuer ausbrach, befand sich eine Person im Haus. Diese konnte sich selbständig retten und blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Die Einsatzkräfte evakuierten zudem zehn Personen aus den angrenzenden Häusern.

Die Polizei wurde gegen 12.30 Uhr alarmiert. Als sie vor Ort eintraf, stand das Haus bereits in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen, die Löscharbeiten dauerten aber bis in die Abendstunden, wie die Polizei schreibt.

Das betroffene Haus wurde durch das Feuer sowie den Rauch stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Ebenso das Nachbarhaus. Für die betroffenen Personen werde in Zusammenarbeit mit der Gemeinde eine alternative Unterkunft organisiert, so die Polizei.

Das Feuer soll nach ersten Erkenntnissen im angebauten Gartenhaus ausgebrochen sein. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur genauen Brandursache auf. Die Höhe des Schadens war am Donnerstagnachmittag noch nicht bekannt.