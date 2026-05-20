Rentnerin bei Unfall in Solothurn schwer verletzt

Keystone-SDA

Eine 86-Jährige Frau ist am Dienstagmorgen bei einer Kollision mit einem Auto in Solothurn schwer verletzt worden. Eine Ambulanz brachte sie ins Spital.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 11 Uhr auf der Berthastrasse in Solothurn, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte.

Eine 44-jährige Autofahrerin habe beabsichtigt, von der Dornacherstrasse herkommend, nach rechts in die Berthastrasse einzubiegen. Dabei sei es zur Kollision mit der 86-jährigen Frau gekommen, die zu diesem Zeitpunkt die Berthastrasse habe überqueren wollen.

Die Polizei hat laut Medienmitteilung Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.