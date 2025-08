Rettungskräfte bergen zwei tote Alpinisten im Oberwallis

Keystone-SDA

Zwei Alpinisten sind in den vergangenen Tagen in den Walliser Alpen ums Leben gekommen. Ein Bergsteiger stürzte am Montag am Matterhorn bei Zermatt in die Tiefe. Eine leblose Person wurde am Sonntag in der Region des Hohlaubgletschers bei Saas-Grund aufgefunden.

(Keystone-SDA) Beide Opfer sind noch nicht identifiziert, wie die Walliser Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei am Dienstag mitteilten. Der am Matterhorn verunglückte Bergsteiger war demnach offenbar alleine unterwegs gewesen.

Zum Unfall kam es im Aufstieg zum Gipfel über den Hörnligrat beim sogenannten Unteren Roten Turm auf einer Höhe von etwa 4150 Metern, Eine Drittperson alarmierte demnach umgehend die Rettungskräfte.

Diese begaben sich mit einem Helikopter der Air Zermatt vor Ort. Sie konnten nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen.

Die leblose Person bei Saas-Grund entdeckten Einsatzkräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation am Sonntag kurz vor Mittag während einem Suchflug mit einem Helikopter der Air Zermatt. Sie informierten anschliessend die Kantonspolizei über den Fund und bargen das Opfer auf einer Höhe von etwa 3500 Metern.

Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungen eingeleitet, um die genauen Umstände der beiden Vorfälle zu ermitteln.