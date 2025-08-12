Rettungskräfte suchen vermissten Schwimmer bei Grenzach-Wyhlen
Deutsche Rettungskräfte suchen seit Montag nach einem vermissten 27-jährigen Rheinschwimmer bei Grenzach-Wyhlen (D). Eine grossangelegte Rettungsaktion mit Booten, Drohnen und Polizeihelikopter blieb bislang erfolglos, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Dienstag mitteilte.
(Keystone-SDA) Die Meldung über den vermissten Mann, der in Berlin wohnhaft sein soll, ging am Montagnachmittag ein. Der Gesuchte soll beim Kieswerk von Grenzach-Wyhlen, also etwa auf der Höhe der Baselbieter Gemeinde Pratteln, auf der anderen Rheinseite, gebadet haben.
Die Rettungsaktion fand auf beiden Seiten des Flusses statt, wie es in der Polizeimitteilung heisst.