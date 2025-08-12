The Swiss voice in the world since 1935
Rettungskräfte suchen vermissten Schwimmer bei Grenzach-Wyhlen

Keystone-SDA

Deutsche Rettungskräfte suchen seit Montag nach einem vermissten 27-jährigen Rheinschwimmer bei Grenzach-Wyhlen (D). Eine grossangelegte Rettungsaktion mit Booten, Drohnen und Polizeihelikopter blieb bislang erfolglos, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung über den vermissten Mann, der in Berlin wohnhaft sein soll, ging am Montagnachmittag ein. Der Gesuchte soll beim Kieswerk von Grenzach-Wyhlen, also etwa auf der Höhe der Baselbieter Gemeinde Pratteln, auf der anderen Rheinseite, gebadet haben.

Die Rettungsaktion fand auf beiden Seiten des Flusses statt, wie es in der Polizeimitteilung heisst.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
