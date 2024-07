Richard Lugner erholt sich von Herz-Operation

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Der österreichische Bauunternehmer Richard Lugner erholt sich von seiner Herz-Operation. “Ich bin schon wieder zu Hause”, sagte der 91-jährige Gastgeber des Wiener Opernballs am Donnerstag der Nachrichtenagentur APA.

Durch das spezielle Vorgehen der Ärzte seien keine grösseren Einschnitte in seinem Körper notwendig gewesen.

Der frisch vermählte Baumeister ist am Freitag wegen einer Vergrösserung eines Einrisses der Herzklappe im Wiener AKH operiert worden. Der Eingriff erfolgte mittels Clip-Methode über die Vene, mit der Eingriffe am Herz durch die Haut gemacht werden, statt den Körper aufzuschneiden. “Das ist das Tolle an dieser Methode, es machen aber nur wenige”, meinte Lugner.

Der 1932 in Wien geborene Baulöwe hat vier Kinder und ist seit dem Juni des laufenden Jahres zum sechsten Mal verheiratet.