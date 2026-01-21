Riesige Warteschlange vor dem Kongresszentrum wegen Trump-Rede

Keystone-SDA

Vor der Kongresshalle am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos hat sich schon eine Stunde vor der erwarteten Rede des US-Präsidenten Donald Trump eine riesige Warteschlange gebildet. Der Republikaner ist derweil auf dem Weg in den Bündner Kurort.

1 Minute