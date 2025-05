Rithy Panh aus Kambodscha entscheidet über Vergabe der Leoparden

Keystone-SDA

Am 78. Locarno Film Festival (06.-16.08.) wird der kambodschanische Regisseur Rithy Panh Präsident der Jury für den internationalen Wettbewerb. Das hat das Festival am Donnerstag bekannt gegeben.

(Keystone-SDA) Rithy Panh wird demnach der Jury vorsitzen, die über die Vergabe des Goldenen Leoparden entscheidet. Der internationale Wettbewerb ist die Königskategorie am Locarno Film Festival.

Der kambodschanische Regisseur macht sich seit 1994 mit seinen Spielfilmen einen Namen, die sich mit der Schreckensherrschaft der Roten Khmer in seinem Heimatland auseinandersetzen. Sein letzter Film «Meeting with Pol Pot» hat letztes Jahr in Cannes Premiere gefeiert.

Als Jurypräsident will Rithy Panh in Locarno Filme hervorheben, die facettenreich sind und neue Perspektiven eröffnen, wie es in der Mitteilung heisst. Giona A. Nazzaro, Künstlerischer Leiter des Fesitvals, findet, Rithy Panhs «künstlerische Freiheit und seine unerschöpfliche Kreativität» machten ihn zur idealen Persönlichkeit für diese Funktion.