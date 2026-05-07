Roche übernimmt KI-Spezialisten PathAI

Keystone-SDA

Roche expandiert im Bereich der sogenannten digitalen Pathologie. So wurde eine Vereinbarung zur Übernahme des US-Unternehmens PathAI getroffen. Mit dem Zukauf will der Pharmakonzern seine Position bei KI-basierten Diagnoselösungen ausbauen.

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(Keystone-SDA) Der Kaufpreis beträgt 750 Millionen US-Dollar zuzüglich möglicher Meilensteinzahlungen von bis zu 300 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die Kombination des AI-gestützten Bild Management System (IMS) von PathAI mit den Diagnose-Kompetenzen von Roche soll die Effizienz der Arbeit von Laboren erhöhen, die Entwicklung neuer klinischer Therapien beschleunigen und die Entdeckung neuer Biomarker und neuer Diagnostik-Tools ermöglichen. Roche verspricht sich dadurch einen weiteren Schritt hin zur personalisierten Medizin.

Roche und PathAI sind bereits 2021 eine Kooperation eingegangen, die 2024 intensiviert wurde. Den Abschluss der Übernahme von PathAI erwartet Roche im zweiten Semester des laufenden Jahres, sollten die üblichen regulatorischen und wettbewerbsrechtlichen Bedingungen erfüllt sein. Kommt die Transaktion zustande, will Roche PathAI in die eigene Diagnostik Sparte integrieren.