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Roche kommt mit Bau des Werks in Holly Springs voran

Keystone-SDA

Die Roche-Tochter Genentech kommt mit dem Bau der neuen Produktionsstätte in Holly Springs im US-Bundesstaat North Carolina voran. Der Rohbau sei nun fertiggestellt, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach wie vor sei geplant, dass insgesamt gut 2000 Jobs geschaffen würden, davon mehr als 500 in der Produktion, so das Communiqué. Die Investitionen für das Werk werden sich laut den Angaben auf rund zwei Milliarden US-Dollar summieren.

Bei der Fabrik handelt es sich um das erste Produktionswerk des Unternehmens an der US-Ostküste. Im Werk sollen laut früheren Angaben ab 2029 Medikamente im Bereich Stoffwechsel zur Behandlung von Fettleibigkeit hergestellt werden.

Die Investition ist Teil einer 50-Milliarden-Dollar-Initiative von Roche für US-Produktionsinfrastruktur und Forschung & Entwicklung.

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