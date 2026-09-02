Root LU kann Geschiebesammler am Chlausbach ausbauen

Keystone-SDA

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Der Luzerner Regierungsrat hat den Ausbau des Geschiebesammlers am Chlausbach in Root mit Kosten von 1,78 Millionen Franken bewilligt. Damit soll die Gemeinde besser vor Hochwasserereignissen geschützt werden, teilte der Regierungsrat am Mittwoch mit.

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(Keystone-SDA) Mit dem Ausbau wird die Kapazität des Geschiebesammlers von rund 400 auf 1400 Kubikmeter erhöht, damit bei Hochwasser mehr Geröll zurückgehalten wird, wie es hiess.

Der aktuelle Sammler oberhalb des Siedlungsgebiets sei zu klein. Bei einem Hochwasser könne das Geschiebe Brücken und Durchlässe verstopfen und zu Überschwemmungen führen. Mit dem Ausbau soll das Bachbett frei bleiben und das Wasser kontrolliert in die Reuss abfliessen.

Für den Ausbau muss der Gewässerraum beim Geschiebesammler verbreitert werden. Der Baustart ist laut Communiqué für Herbst 2026 geplant.

Der Chlausbach entspringt am Rooterberg und mündet in die Reuss.