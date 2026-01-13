Rotgrün fokussiert im Berner Wahlkampf auf Solidarität und Klima

Keystone-SDA

Solidarisch, klimafreundlich und verlässlich soll der Kanton Bern in Zukunft sein. Mit diesen Werten haben SP und Grüne am Dienstag in Bern ihren Wahlkampf für die kantonalen Wahlen im März lanciert.

1 Minute

(Keystone-SDA) Rotgrün steigt mit einem Viererticket ins Rennen. Die bisherige Regierungsrätin Evi Allemann (SP) tritt zur Wiederwahl an. Nationalrätin Aline Trede (Grüne), der Langenthaler Stadtpräsident Reto Müller (SP) und der Gemeindepräsident von Tramelan und alt Grossrat Hervé Gullotti (SP) sind die weiteren Kandidierenden.

Ihr erklärtes Ziel: Rotgrün soll die Mehrheit im Regierungsrat zurückerobern. Die Bürgerlichen politisierten an der Bevölkerung vorbei, so die Kritik des rotgrünen Tickets.

SP und Grüne versprechen stattdessen, sich für eine solidarische Gesellschaft, ein flächendeckendes Gesundheitssystem, tragbare Krankenkassenprämien, Klimaschutz und Energiewende einzusetzen. Das Motto im Wahlkampf lautet: «zäme witercho», also zusammen weiterkommen.