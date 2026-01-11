Rund 20 Verkehrsunfälle auf schneebedeckten Solothurner Strassen

Auf von Schnee oder von Eis bedeckten Solothurner Strassen haben sich zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen rund 20 Verkehrsunfälle ereignet. In den meisten Fällen handelte es sich um Selbstunfälle mit Sachschaden, wie die Polizei des Kantons Solothurn am Sonntagmittag mitteilte.

(Keystone-SDA) Bei einem Verkehrsunfall in Etziken wurden aber drei Personen leicht verletzt. Sie wurden mit Ambulanzen in ein Spital gebracht. Aufgrund des Unfalls musste die Luzernstrasse im Bereich des Unfallortes während rund zwei Stunden gesperrt werden.