Russland meldet Drohnenangriffe auf Moskau

Keystone-SDA

Die russische Flugabwehr hat in der Nacht offiziellen Angaben zufolge zahlreiche Drohnen mit dem Ziel Moskau abgefangen. Sergej Sobjanin, Bürgermeister der Zwölf-Millionen-Stadt, schrieb auf seinem Telegram-Kanal, insgesamt habe die Luftabwehr mehr als zwei Dutzend Drohnen über verschiedenen Stadtbezirken abgeschossen. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. Die Rettungsdienste seien vor Ort im Einsatz. Wegen der Angriffe hätten zwei Hauptstadtflughäfen, Domodedowo und Schukowski, ihren Betrieb ausgesetzt, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass die russische Luftfahrtbehörde Rosawiazija.

(Keystone-SDA) Im Stadtbezirk Ramenskoje im Südosten Moskaus wurden Sobjanin zufolge insgesamt neun Drohnen abgeschossen. 16 weitere Drohnen seien über weiteren Bezirken abgeschossen worden. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen.

Anfang September hatte die Ukraine erstmals in mehr als zweieinhalb Jahren Krieg mit einem massiven Drohnenangriff empfindliche Schäden in und um Moskau angerichtet. Im Südosten der Millionenstadt Moskau verursachte ein Treffer einen Brand in der grossen Raffinerie Kapotnja – nur 16 Kilometer Luftlinie vom Kreml entfernt. Bis dahin hatten ukrainische Drohnenflüge gegen Moskau eher symbolische Bedeutung und verursachten kaum Schäden.

Die Ukraine selbst ist seit dem russischen Überfall im Februar 2022 jede Nacht russischen Luftangriffen ausgesetzt, die unter anderem wichtige Energie-Infrastruktur ins Visier nehmen.