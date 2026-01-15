Sänger Pietro Lombardi sucht Bett und Sofa in der Schweiz

Keystone-SDA

Der Sänger Pietro Lombardi sucht in der Schweiz ein neues Bett und ein Sofa. Die Suche führt ihn ins beschauliche Reiden im Kanton Luzern, wie er auf der Autofahrt von Zürich in die Innerschweiz bekanntgibt.

(Keystone-SDA) In Reiden befindet sich der Hauptsitz einer Firma, die sich auf Inneneinrichtung, Möbel, Architektur und den Bau verschiedener Gebäude spezialisiert hat, schrieb der Blick online am Donnerstag. Die Firma arbeite offenbar schon länger mit dem Sänger zusammen. Auf der Instagram-Seite des Unternehmens findet sich ein Foto vom Mai 2025, welches Lombardi und seine Ex-Partnerin mit dem Inhaber zeigt.

Weiter verwundern kryptische Nachrichten des Sängers auf Instagram. So kündigte Lombardi etwas an, womit er nie gerechnet hätte. «Ich war unsicher. Habe gezweifelt. Habe nachgedacht. Die Meinungen werden sich teilen – das weiss ich jetzt schon», schrieb der 33-Jährige. Die Tageszeitung stellt die Vermutung auf, dass der Deutsche hier allenfalls einen möglichen Umzug in die Schweiz andeutet. Das ist allerdings nicht bestätigt.

Lombardi schaffte 2011 im Alter von 18 Jahren den Durchbruch mit dem Gewinn der Castingshow «Deutschland sucht den Superstar».