Sängerin Beatrice Egli widmet ihren drei Brüdern ein Lied

Keystone-SDA

Schlagersängerin Beatrice Eglis Weg zum Erfolg war nicht leicht, wie sie in einem Podcast erzählt. Es habe sogar in der eigenen Familie Zweifel gegeben.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Ehrlich, ich dachte ja, das wird nix mit dir und der Musik. Aber jetzt scheints ja zu laufen», habe Eglis jüngerer Bruder Marcel noch kürzlich zu ihr gesagt, so die 38-Jährige laut blick.ch im Podcast «Mit den Waffen einer Frau» von Barbara Schöneberger.

Als sie 2013 «Deutschland sucht den Superstar» gewonnen habe, sei dies der Startschuss ihrer steilen Karriere als Schlagersängerin gewesen. Davor habe sie harte Zeiten durchlebt: «Ich hab so viele letzte Plätze belegt bei Songcontests».

Seit ihrem 14. Lebensjahr habe sie Gesangsunterricht genommen und sei auf Volksfesten aufgetreten, doch die Rückmeldungen seien meist negativ gewesen. «Mir wurde so oft gesagt: Schlager will keiner hören. Und: Viele singen besser als du.» Sie habe sich aber von der Kritik nicht davon abhalten lassen und an ihre Träume geglaubt.

Trotz Zweifeln aus ihrer Familie widmet sie auf ihrem neuen Album ihren drei Brüdern das Lied «Bros». Als sie es ihnen vorgespielt habe, seien sogar Tränen geflossen, erzählt die Sängerin. «Das bin ich von ihnen nicht gewöhnt. Ich habe meinen Brüdern sehr viel zu verdanken und ich bin froh, dass sie mich als ihre Schwester sehen und nichts anderes.»