Säntis Schwebebahnen 2025 mit Umsatzrekord

Keystone-SDA

Die Säntis Schwebebahnen AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. So stiegen die Passagierzahlen deutlich an und beim Umsatz wurde ein neuer Rekordwert erreicht. Mit der Umsetzung des Grossprojekts "Säntis 2026" sieht sich die Gesellschaft auf Kurs.

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(Keystone-SDA) Der Betriebsertrag stieg gegenüber dem Vorjahr um gut 2 Prozent auf 22,3 Millionen Franken an, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der operative Gewinn kletterte gar um 13 Prozent auf 3,4 Millionen. Weiter wurden Abschreibungen von 2,7 Millionen verbucht.

Vor allem in der ersten Jahreshälfte und gegen Jahresende seien die Passagierfrequenzen stark gewesen, heisst es weiter. Im Gesamtjahr legten diese um 13,5 Prozent auf 416’812 zu und der Verkehrsertrag stieg auf 6,7 Millionen. Die Bereiche Gastronomie und Hotellerie erzielten zusammen einen Ertrag von 13,2 Millionen und lagen damit leicht über dem Vorjahr.

Projekt «Säntis 2026» im Zeitplan

Die Bauarbeiten für die neue Bahn verlaufen laut Unternehmen planmässig. Vor dem Betriebsunterbruch werde Ende April noch eine Abschlussveranstaltung durchgeführt. Während der Hauptbauphase von Mai bis Spätherbst 2026 sei der Bahnbetrieb dann eingestellt, Hotel- und Gastronomiebetriebe auf der Schwägalp blieben aber in Betrieb.

Im Hinblick auf die kommende Strategieperiode nach Inbetriebnahme der neuen Bahn sei zudem ein Erneuerungsprozess im Verwaltungsrat eingeleitet worden, heisst es. So treten Daniela Merz und Gavin Schmid an der Generalversammlung 2026 zurück und als neues Mitglied wird Isabel Schorer vorgeschlagen.