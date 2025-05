Sachschaden nach Brand in Kehrichtverbrennungsanlage in Trimmis GR

Keystone-SDA

In der Kehrichtverbrennungsanlage in Trimmis GR ist am frühen Samstagmorgen ein Brand in der Entladehalle ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte diesen in der Folge löschen, wie die Kantonspolizei am Nachmittag mitteilte. An der Anlage entstand ein hoher Sachschaden.

(Keystone-SDA) Der Brand war zwischen 04.00 und 04.30 Uhr in der Annahmehalle des Abfall-Handablades ausgebrochen, wie die Betreiberin Gevag am Morgen mitteilte. Die Alarmsysteme funktionierten und die Feuerwehr wurde aufgeboten. Der Einsatz der Feuerwehr hatte am Mittag noch angedauert, wie die Gevag weiter mitteilte.

Gemäss der Betreiberin funktioniert die Technik im Bereich Annahmehalle nicht mehr störungsfrei, eine Schadensanalyse sei aber erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Am Montag werde es zu Einschränkungen beim Handablad von Abfall kommen, hiess es weiter. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.