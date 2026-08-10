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Salinen AG trennt sich wegen strategischer Differenzen von CEO

Keystone-SDA

Führungswechsel bei den Schweizer Salinen: Wegen strategischer Differenzen muss CEO Stefan Schenker gehen. Sein Stellvertreter Andreas Baud übernimmt vorläufig.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Verwaltungsrat der Schweizer Salinen AG teilte am Montag mit, das Arbeitsverhältnis zu Schenker wegen strategischer Differenzen beendet zu haben.

Sein bisheriger Stellvertreter Andreas Baud wird die Stelle mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres übernehmen. Die Kontinuität des Geschäftsbetriebs sei so weiterhin gewährleistet, und laufende Projekte könnten fortgeführt werden.

Der Verwaltungsrat bedankte sich bei Schenker, Baud und der Geschäftsleitung für deren Engagement.

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