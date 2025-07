Sandra Studer verletzte sich beim ESC in Basel an der Schulter

Keystone-SDA

Moderatorin Sandra Studer hat beim "Donnschtig-Jass" von einem Unfall am Eurovision Song Contest erzählt. Die 56-Jährige erklärte in der SRF-Sendung in Klosters GR, dass sie sich beim ESC in Basel an der Schulter verletzt hatte.

(Keystone-SDA) «Ich habe mir die Schulter kaputt gemacht – am ESC», sagte sie Moderator Rainer Maria Salzgeber, als sie beim Spiel «Hau den Lukas» nicht antreten konnte. Sie schilderte, wie sie im zweiten Halbfinale Backstage mit Absatzschuhen gestürzt war: «Zum Glück, so war die Kamera nicht dabei – bin ich mit meinen Absatzschuhen ausgerutscht und bin die Treppe heruntergefallen. Das ist kein Witz.»

Wie sie im «Blick» ausführte, hat sie sich eine Schleimbeutelentzündung zugezogen und muss deshalb in die Physiotherapie. Der Unfall sei passiert, nachdem sie den dänischen Kommentator Ole Tøpholm in seiner Kommentatorenbox besucht habe. «Ich musste ziemlich schnell an eine Position rennen und es war eine improvisierte Treppe, da habe ich einfach zu wenig aufgepasst», sagte Studer und ergänzte: «Eigentlich hatte ich Glück, ich hätte mir ja auch ein Bein brechen können!»