Sanierung des Bildungszentrums Zofingen AG günstiger als angenommen

Keystone-SDA

Die umfassende Erneuerung des Bildungszentrums Zofingen ist in den Sommerferien abgeschlossen worden: Die mehrere Jahre dauernden Arbeiten dürften weniger als die veranschlagten rund 42 Millionen Franken gekostet haben.

(Keystone-SDA) Die genauen Zahlen werden zwar erst Ende des Jahres vorliegen, doch erwarten der Kanton Aargau und die Stadt Zofingen «eine deutliche Budgetunterschreitung», wie sie am Montag gemeinsam mitteilten.

Als Grund geben sie an, dass während der Sanierung der alten Gebäude weniger Überraschungen als erwartet auftraten. Zudem konnten diverse Arbeiten günstiger vergeben werden.

In den vergangenen sieben Jahren wurden sieben Gebäude des Bildungszentrums etappenweise und unter laufendem Schulbetrieb saniert. Erneuert wurden unter anderem Fenster, Elektro- und Gebäudetechnik, Sanitäranlagen und die Gebäudehülle.

Zum Abschluss der Arbeiten wurde die bisher wenig genutzte, trostlos wirkende Fläche vor der Mensa umgestaltet. Der nun hindernisfrei gestaltete Platz dient nun rund 120 Personen als zusätzlicher Aussenplatz der Mensa. Eine Pergola mit Kletterpflanzen soll für naturnahe Beschattung sorgen. Bis die Pflanzen in zwei bis drei Jahren den gewünschten Effekt bringen, werden Sonnensegel montiert.

Mit der Sanierung der sieben Gebäude hat sich der Energiebedarf des Bildungszentrums Zofingen massiv reduziert, wie es in der Mitteilung mit Verweis auf erste Zahlen aus dem vergangenen Winter heisst. Zwei Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 315 Kilowatt-Peak und ein Batteriespeicher versorgen das gesamte Areal mit Solarstrom.