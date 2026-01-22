Sarnen will Camping und Bad in AG auslagern

Keystone-SDA

Die Gemeinde Sarnen will ihre Freizeiteinrichtungen im Seefeld in eine kommunale Aktiengesellschaft auslagern. Dies soll einen flexibleren Betrieb des Campings, des Bades und des Restaurants ermöglichen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Stimmberechtigten des Obwaldner Hauptorts können am 8. März über die Schaffung der Seefeld Park Sarnen AG abstimmen. Der Gemeinderat bezeichnete in einer Mitteilung vom Mittwoch das Projekt als visionär. Es sei nötig, damit Sarnen ein attraktives Ziel für Einheimische und Touristen bleibe.

Heute ist der Seefeld Park Sarnen in die Gemeindeverwaltung integriert. Als AG könne er selbständig und damit schneller auf Marktveränderungen reagieren, teilte der Gemeinderat mit. Investitionen und Anpassungen im Angebot könnten ohne lange Verwaltungswege umgesetzt werden.

Für die Gemeinde soll sich die Auslagerung finanziell lohnen, weil das defizitäre Bad die öffentliche Hand nicht mehr belastet. Der Verlust des Bades, der sich gemäss früheren Angaben der Gemeinde auf jährlich rund 450’000 Franken belief, soll die künftige AG durch die Gewinne, welche der Camping und das Restaurant erzielen, gedeckt werden.

Die Gemeinde wird 100 Prozent der Seefeld-Aktien halten. Eine Beteiligung von Dritten an der Aktiengesellschaft sei ausgeschlossen, teilte der Gemeinderat mit.

Der Seefeld Park war 2011 eröffnet worden.