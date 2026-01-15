Sattelmotorfahrzeug und Auto kollidieren auf der A2 in Luzern

Keystone-SDA

Auf der Autobahn A2 in Luzern ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Sattelmotorfahrzeug und einem Auto gekommen. Dabei wurde eine Person verletzt.

(Keystone-SDA) Nach Angaben der Polizei stiessen am Donnerstagmorgen kurz nach 06.45 Uhr auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden ein Sattelmotorfahrzeug und ein Auto zusammen. Eine Person wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Das Auto war nicht mehr fahrbar und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20’000 Franken, wie es im Communiqué hiess. Der Unfall führte zu Rückstau im morgendlichen Verkehr.