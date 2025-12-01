SBB-Brücke über die Aare in Solothurn wird ab 2026 sanft erneuert

Keystone-SDA

Die Bauarbeiten zur Erneuerung der zweigleisigen SBB-Aarebrücke in der Stadt Solothurn starten im Januar. Die wichtige Aarebrücke auf der Linie Solothurn-Biel wird aus Altersgründen durch einen neuen Überbau ersetzt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Arbeiten kosten 30 Millionen Franken und sollen bis 2028 abgeschlossen sein, wie die SBB am Montag mitteilten. Die geänderte Bauweise der Brücke sowie modernere, leisere Züge führten zu weniger Lärm. Das Projekt wahre das historische Erbe der Stadt Solothurn.

Der neue Überbau wird als Stahlbeton-Verbundbrücke konzipiert. Das in einem Wettbewerb ausgewählte Projekt heisst «Reprise». Die Aarebrücke gilt als ein prägendes Element der Barockstadt Solothurn.

Erste Bahnbrücke vor mehr als 150 Jahren

Eine eingleisige Eisenbahnbrücke war 1856 erbaut worden. Ihr Aussehen war der gegenwärtigen Brücke sehr ähnlich, ein dreifeldriger Gitterträger ruhte auf zwei gemauerten Pfeilern und Widerlagern.

In den Jahren 1926/1927 wurde die Brücke erneuert. Dabei wurde die Pfeiler neu gebaut und die Gitterträger durch Vollwandträger ersetzt. In den Jahren 1937/38 folgte ein zweiter, gleich konstruierter Träger für den Doppelspurausbau der Linie Solothurn-Biel.

Bauarbeiten bedingen Einschränkungen

Bei den Bauarbeiten zur Erneuerung der heutigen Aarebrücke wird es vorübergehend zu Einschränkungen für Anwohnende und im Bahnverkehr kommen, wie die SBB festhielten.

Das gilt bereits ab Dezember am Bahnhof Solothurn West: Die Bauarbeiten sollen künftig das stufenfreie Ein- und Aussteigen ermöglichen. Dazu werden die Perrons erhöht und verlängert, eine breitere Personenunterführung gebaut und die Kundeninformation sowie die Beleuchtung verbessert.