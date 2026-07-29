SBB erneuern die Steuerung des Bahnverkehrs

Keystone-SDA

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Die SBB wollen ihre Bahnleittechnik ab den 2030er-Jahren durch ein neues digitales System ersetzen. Dieses soll den Verkehr von mehr Zügen auf dem Bahnnetz ermöglichen, wie die SBB am Mittwoch mitteilten.

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(Keystone-SDA) In den Betriebszentralen würden heute Mitarbeitende rund um die Uhr die Personen- und Güterzüge überwachen, heisst es. Um diese Aufgabe mit dem wachsenden Verkehr auf den Schienen auch in Zukunft erfüllen zu können, sei eine Unterstützung durch moderne digitale Systeme nötig.

Dieses soll eng mit den geplanten digitalen Stellwerken und dem Fahrplansystem vernetzt sein, sowie internationalen Standards entsprechen. Die Ausschreibung für die Beschaffung des neue Systems startet gemäss Communiqué ab 2027. Ab Anfang der 2030er-Jahre soll dann das neue System von den SBB schrittweise eingeführt werden.

Bis zur Einführung bleibe das bisherige integrale Leit- und Informationssystem im Einsatz. Die SBB haben deshalb den bestehenden Vertrag für die technische Nachbetreuung mit Siemens verlängert. Als maximaler Kostenrahmen hierfür sei ein Betrag von 280 Millionen Franken eingesetzt worden.