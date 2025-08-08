Schülerzahlen steigen im Thurgau um zwei Prozent an

Keystone-SDA

Im Thurgau steigen die Schülerzahlen um zwei Prozent weiter an. Insgesamt starten am Montag rund 33'400 Kinder und Jugendliche an den Volksschulen ins neue Schuljahr.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Schülerzahlen im Kanton Thurgau nehmen damit wie in den Vorjahren weiter zu. «Die Prognosen gehen auch für die kommenden Jahre von einem weiteren Wachstum aus», schrieb der Kanton am Freitag in einer Mitteilung. Gegen das Jahr 2040 dürften sich demnach die Zahlen bei einem Höchststand von 35’500 Kindern und Jugendlichen einpendeln.

Ein besonderer Aufwand habe für die Rekrutierung von genügend Lehrpersonen erbracht werden müssen, hiess es in der Mitteilung weiter. In einzelnen Fällen mussten die Schulgemeinden auf befristete Lösungen mit Personal ohne anerkanntes Lehrdiplom setzen. Mittelfristig dürfte sich die Situation gemäss Kanton mit Blick auf die Studierendenzahlen an den pädagogischen Hochschulen etwas entspannen.

Weiter gestiegen ist auch die Zahl der Sonderschülerinnen und -schüler. Die ansteigende Sonderschulquote bereite den Verantwortlichen Sorgen. 2024 verfügten im Thurgauer Bildungsbereich knapp 1200 Kinder und Jugendliche über einen Sonderschulstatus. Das sind 3,4 Prozent aller Schülerinnen- und Schüler.