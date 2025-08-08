The Swiss voice in the world since 1935
Schülerzahlen steigen im Thurgau um zwei Prozent an

Keystone-SDA

Im Thurgau steigen die Schülerzahlen um zwei Prozent weiter an. Insgesamt starten am Montag rund 33'400 Kinder und Jugendliche an den Volksschulen ins neue Schuljahr.

(Keystone-SDA) Die Schülerzahlen im Kanton Thurgau nehmen damit wie in den Vorjahren weiter zu. «Die Prognosen gehen auch für die kommenden Jahre von einem weiteren Wachstum aus», schrieb der Kanton am Freitag in einer Mitteilung. Gegen das Jahr 2040 dürften sich demnach die Zahlen bei einem Höchststand von 35’500 Kindern und Jugendlichen einpendeln.

Ein besonderer Aufwand habe für die Rekrutierung von genügend Lehrpersonen erbracht werden müssen, hiess es in der Mitteilung weiter. In einzelnen Fällen mussten die Schulgemeinden auf befristete Lösungen mit Personal ohne anerkanntes Lehrdiplom setzen. Mittelfristig dürfte sich die Situation gemäss Kanton mit Blick auf die Studierendenzahlen an den pädagogischen Hochschulen etwas entspannen.

Weiter gestiegen ist auch die Zahl der Sonderschülerinnen und -schüler. Die ansteigende Sonderschulquote bereite den Verantwortlichen Sorgen. 2024 verfügten im Thurgauer Bildungsbereich knapp 1200 Kinder und Jugendliche über einen Sonderschulstatus. Das sind 3,4 Prozent aller Schülerinnen- und Schüler.

Debatte
Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Länger leben: Was denken Sie über den Longevity-Trend?

Der Longevity-Markt boomt, auch dank Fortschritten in der Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee, die menschliche Lebensspanne deutlich zu verlängern?

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

