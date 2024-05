Schauspielerin Fabienne Hadorns Botschaft an Hamlet

(Keystone-SDA) Schauspielerin Fabienne Hadorn hat ADHS – offiziell weiss sie das erst seit ein paar Monaten. Rückblickend erklärt das für sie allerdings die schlechte Note in einem Aufsatz, den sie als 18-Jährige geschrieben hatte.

Damals arbeitete sie sich am “Hamlet”-Zitat “Was ist der Mensch, wenn seiner Zeit Gewinn, sein höchstes Gut nur Schlaf und Essen ist?” ab, dem sie beherzt zustimmte – und völlig ignorierte, dass solche Menschen im Folgesatz als “Vieh” bezeichnet werden. “Ich habe mich nur auf das konzentriert, was mich in dem Moment interessiert hat, und habe dann komplett am Thema vorbeigeschrieben”, sagte Hadorn im Interview mit CH Media.

Ihre Einstellung zu Essen und Schlaf änderte sie allerdings nie: "Bis zum heutigen Tag trage ich bei jedem Dreh und auf jeder Probe einen Thermoskrug mit Tee und eine Kühlbox mit kleinen Snacks mit mir herum. Egal, wo ich bin auf der Welt: Mein Müsli reist mit", sagte Hadorn. Ihrem Aufsatzfokus von damals bliebe sie treu. "Heute würde ich wahrscheinlich schreiben: 'Hamlet, fick dich, du Grübelmonster. Unterschätze nicht, wie wichtig es ist, sich um seine Grundbedürfnisse zu kümmern.'"

Ihre Einstellung zu Essen und Schlaf änderte sie allerdings nie: “Bis zum heutigen Tag trage ich bei jedem Dreh und auf jeder Probe einen Thermoskrug mit Tee und eine Kühlbox mit kleinen Snacks mit mir herum. Egal, wo ich bin auf der Welt: Mein Müsli reist mit”, sagte Hadorn. Ihrem Aufsatzfokus von damals bliebe sie treu. “Heute würde ich wahrscheinlich schreiben: ‘Hamlet, fick dich, du Grübelmonster. Unterschätze nicht, wie wichtig es ist, sich um seine Grundbedürfnisse zu kümmern.'” und auf jeder Probe einen Thermoskrug mit Tee und eine Kühlbox mit kleinen Snacks mit mir herum. Egal, wo ich bin auf der Welt: Mein Müsli reist mit”, sagte Hadorn. Ihrem Aufsatzfokus von damals bliebe sie treu. “Heute würde ich wahrscheinlich schreiben: ‘Hamlet, fick dich, du Grübelmonster. Unterschätze nicht, wie wichtig es ist, sich um seine Grundbedürfnisse zu kümmern.'”