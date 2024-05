Schauspielerin Melanie Winiger erklärt ihrem Freund ihre Liebe

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die Schweizer Schauspielerin Melanie Winiger hat ihrem Freund Timo zum zweijährigen Jubiläum öffentlich ihre Liebe erklärt. “Danke, dass du mir jeden Tag einen Grund zum Lächeln gibst”, schrieb Winiger in einem Instagram-Beitrag unter ein gemeinsames Bild des Paares.

Mit den Worten “das Schwierigste ist, etwas zu beschreiben, was deines Wissens nach unbeschreiblich ist”, eröffnete die Miss Schweiz von 1996 ihre in englischer Sprache verfasste Liebeserklärung. Daher wolle sie es auch gar nicht versuchen, sondern “nur Danke sagen”. “Danke, dass du mit mir Seite an Seite durch diesen Traum namens Leben gehst”, schrieb die 45-Jährige weiter. “Ich liebe dich wirklich.”

Auf einer Halloween-Party im Jahr 2022 zeigten sich der 30-jährige Timo Todzi und Winiger erstmals öffentlich als Paar, wie es in der “Schweizer Illustrierten” hiess, die zuerst darüber berichtet hatte.

Winiger wurde im Alter von 17 Jahren zur bis heute jüngsten Miss Schweiz gewählt. Unterdessen spielte sie in zahlreichen Filmen (“Achtung, fertig, Charlie!”, “Lommbock”) mit und ist als Moderatorin und Model tätig. Von 2008 bis 2012 war Winiger mit dem Schweizer Musiker Stress verheiratet.