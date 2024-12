Schiff «Ocean Viking» rettet fast 130 Menschen im Mittelmeer

Keystone-SDA

Das Schiff "Ocean Viking" hat am Samstag nach Angaben der Hilfsorganisation SOS Méditerranée 129 Menschen im Mittelmeer aus der Seenot gerettet. Unter den zwischen Italien und Griechenland Geretteten befanden sich 43 Kinder und 43 Frauen, erklärte die Organisation.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Schiff laufe nun den Hafen Ravenna im Nordosten Italiens an. Insgesamt hat die «Ocean Viking» 163 Gerettete an Bord, nachdem sie am Donnerstag bereits 34 Menschen aus Gambia und Syrien aufgenommen hatte.

Die Organisation mit Sitz in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille hat seit 2016 nach eigenen Angaben mehr als 40’000 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet. Bei dem Versuch das Mittelmeer zu überqueren, um nach Europa zu gelangen, kamen nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) seit Anfang des Jahres 2140 Menschen ums Leben oder wurden als vermisst gemeldet.