Schindler erhält Auftrag für Metro Bogotá

Keystone-SDA

Schindler hat sich einen Auftrag in Kolumbien geholt. Das Unternehmen aus Ebikon LU wird alle Lifte und Rolltreppen für die erste Linie des neuen Hochbahnsystems in der Hauptstadt Bogotá liefern.

1 Minute

(Keystone-SDA) Schindler teilte am Donnerstag mit, es fungiere als alleiniger Anbieter für das Projekt, das bis 2028 abgeschlossen sein soll. Angaben zum Auftragsvolumen machte das Unternehmen in seinem Communiqué nicht.

Der Luzerner Konzern liefert nach eigenen Angaben speziell für den öffentlichen Verkehr entwickelte Aufzüge und Rolltreppen, darunter barrierefreie Anlagen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Alle Geräte werden über ein technisches Zentrum in der fast 250 Kilometer entfernten Stadt Medellín rund um die Uhr überwacht.

Die 24 Kilometer lange Metro-Linie umfasst 16 Stationen und soll dereinst täglich über eine Million Passagiere befördern. Das vollautomatische System wird an zehn Stationen in das bestehende Busnetz integriert. Der Bau der Metro begann bereits 2020.