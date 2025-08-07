The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Schindler erhält Auftrag für Metro Bogotá

Keystone-SDA

Schindler hat sich einen Auftrag in Kolumbien geholt. Das Unternehmen aus Ebikon LU wird alle Lifte und Rolltreppen für die erste Linie des neuen Hochbahnsystems in der Hauptstadt Bogotá liefern.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Schindler teilte am Donnerstag mit, es fungiere als alleiniger Anbieter für das Projekt, das bis 2028 abgeschlossen sein soll. Angaben zum Auftragsvolumen machte das Unternehmen in seinem Communiqué nicht.

Der Luzerner Konzern liefert nach eigenen Angaben speziell für den öffentlichen Verkehr entwickelte Aufzüge und Rolltreppen, darunter barrierefreie Anlagen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Alle Geräte werden über ein technisches Zentrum in der fast 250 Kilometer entfernten Stadt Medellín rund um die Uhr überwacht.

Die 24 Kilometer lange Metro-Linie umfasst 16 Stationen und soll dereinst täglich über eine Million Passagiere befördern. Das vollautomatische System wird an zehn Stationen in das bestehende Busnetz integriert. Der Bau der Metro begann bereits 2020.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Jessica Davis Plüss

Länger leben: Was denken Sie über den Longevity-Trend?

Der Longevity-Markt boomt, auch dank Fortschritten in der Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee, die menschliche Lebensspanne deutlich zu verlängern?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Melanie Eichenberger

Wie feiern Sie den Schweizer Nationalfeiertag im Land, wo Sie aktuell leben?

Haben Sie eine bestimmte Tradition für den Geburtstag der Schweiz? Schreiben Sie uns, wo Sie leben und wie Sie den Nationalfeiertag zelebrieren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft