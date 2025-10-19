Schlafender Einbrecher in Arlesheim BL festgenommen

Keystone-SDA

In Arlesheim BL ist am Samstagabend ein mutmasslicher Einbrecher in flagranti festgenommen worden. Der 25-Jährige wurde allerdings schlafend ertappt.

(Keystone-SDA) Zur Festnahme des Algeriers kam es am Samstagabend kurz nach 20 Uhr, wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte. Zuvor hatte eine Drittperson einen Einbruch in ihre Wohnung gemeldet. Die angerückte Polizeipatrouille untersuchte die Liegenschaft und konnte die schlafende, verdächtige Person festnehmen.

Erste Abklärungen der Polizei ergaben, dass der Verdächtige für weitere Straftaten infrage kommt. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat ein entsprechendes Verfahren eröffnet.