Schlangenfrau Nina Burri hat zum zweiten Mal geheiratet

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Schlangenfrau Nina Burri hat zum zweiten Mal geheiratet. Die 47-Jährige gab dem Mundartrocker Marco Desimoni in der Kapelle im Ried in Lachen SZ das Ja-Wort, wie die “Schweizer Illustrierte” am Freitag berichtete.

Geleitet worden sei die Zeremonie von Zirkuspfarrer Adrian Bolzern. Danach habe die Hochzeitsgesellschaft in einem Zelt im Strandbad Seefeld gefeiert. Unter den geladenen Gästen waren auch Bundesrat Guy Parmelin (mit dem Arm in der Schlinge) und seine Frau Caroline, wie auf einem Foto zu sehen war.

Ihr Marco sei die perfekte Mischung aus Männlichkeit und Bodenständigkeit, sagte Burri der Illustrierten. Er sei ehrlich und auch sehr emotional. Und ab sofort heisse sie ganz offiziell Nina Desimoni.