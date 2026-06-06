Schmutzwasser gelangte in Allmendbach in Bazenheid SG

Keystone-SDA

In Bazenheid SG ist am Freitagabend Schmutzwasser in den Allmendbach gelangt und hat dort Schaumbildung sowie einen ungewöhnlichen Geruch verursacht. Zum Schutz der Trinkwasserversorgung wurden die Pumpwerke vorsorglich ausser Betrieb genommen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 19.00 ging bei der Kantonspolizei St. Gallen die Meldung über den auffälligen Geruch im Umfeld des Allmendbachs ein. Eine ausgerückte Patrouille stellte gemeinsam mit Spezialisten des Umweltschadendienstes des Kantons St. Gallen die Ursache fest.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen gelangte das Schmutzwasser im Rahmen von Reinigungsarbeiten in einem angrenzenden Betrieb in die Meteorwasserkanalisation, also das Rohrsystem, mit dem Regenwasser in den Bach geleitet wird. Dies geschah über einen defekten oder überlaufenden Schacht und führte zur Verunreinigung des Allmendbachs sowie der Thur.

Die Reinigungsarbeiten im betroffenen Betrieb wurden umgehend gestoppt und die Schmutzwasserleitungen gespült. Der entstandene Schaden könne derzeit noch nicht abgeschätzt werden und werde durch die zuständigen Fachstellen weiter abgeklärt, hiess es weiter.