Schneeflocken bis unter 1000 Meter über Meer

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Mit dem Kälteeinbruch hat es auf Samstag örtlich Schneeflocken bis unter 1000 Meter über Meer gegeben. Dies war vorübergehend im Appenzell-Alpstein-Gebiet sowie im St. Galle Rheintal der Fall.

In den vergangenen 24 Stunden habe es noch einmal kräftige Regen- und Schneeschauer gegeben, die Schneefallgrenze sei dabei in den Bergen auf zwischen 1200 und 1500 Meter über Meer gefallen, teilte der private Wetterdienst Meteonews am Samstagmittag mit.

Allerdings sei der Schnee in mittleren Lagen auf den warmen Boden gefallen und habe sich nicht nachhaltig halten können. Oberhalb von 1800 bis 2000 Metern seien aber noch einmal etliche Zentimeter Neuschnee dazu gekommen, so beispielsweise in Arosa 34 und am Säntis 25 Zentimeter.