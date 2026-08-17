Schulen starten am Montag in weiteren Kantonen

Keystone-SDA

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Im Kanton Zürich, dem Grossteil der Innerschweiz und weiteren Kantonen beginnt am (heutigen) Montag das neue Schuljahr. Noch Ferien haben damit diese Woche Schülerinnen und Schüler noch in den Kantonen Freiburg und Tessin.

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(Keystone-SDA) Ausser in Zürich beginnt die Schule diese Woche laut Angaben der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) auch in den Kantonen Appenzell Innerrhoden, Graubünden (ausser im Misox), Luzern, Nid- und Obwalden, Uri, Zug, Genf, Jura, Neuenburg und Waadt sowie im Oberwallis.

Auch im französischsprachigen Teil des Kantons Bern müssen Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen am Montag wieder in den Unterricht. Bereits vor einer Wochen startete in elf Kantonen der Lehr- und Lernbetrieb wieder, so auch im deutschsprachigen Teil des Kantons Bern.

Im Unterwallis beginnt die Schule am 20. August. Die Freiburger Jugendlichen und die Tessiner Schülerinnen und Schüler werden als letzte aus den Sommerferien in die Schule zurückkehren, nämlich am 27. respektive am 31. August.