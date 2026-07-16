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Schussabgabe durch Polizei bei Einbruch in Waffenladen in Solothurn

Keystone-SDA

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag einen Einbruch in ein Waffengeschäft in Solothurn verübt. Dabei kam es zu einer Schussabgabe durch die Polizei, wie diese am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Hinweise, dass jemand durch die Schussabgabe verletzt wurde, sind nicht eingegangen, wie es in der Mitteilung heisst. Die unbekannte Täterschaft sei trotz sofort eingeleiteter Fahndung entkommen. Angaben zu Deliktgut und Schäden könnten derzeit nicht gemacht werden.

Die Polizei wurde kurz nach Mitternacht über einen laufenden Einbruch in ein Waffengeschäft in der Goldgasse informiert, wie sie schreibt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien die Täter, eine Gruppe von Männern, nicht mehr vor Ort gewesen. Sie seien mit einem dunklen Kleinwagen mit französischen Kennzeichen geflüchtet.

Die Schussabgabe sei durch einen Angehörigen der Kantonspolizei erfolgt, der sich aber nicht im Dienst befunden habe, heisst es weiter. Die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen zum Hergang und den Umständen aufgenommen.

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