Schweigeminute an Ski-Weltcup in Adelboden für Crans-Montana VS

Keystone-SDA

Zahlreiche Menschen haben vor dem ersten Lauf des Riesenslaloms der Männer am Ski-Weltcup in Adelboden BE am Samstag um 10.21 Uhr eine Schweigeminute für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS abgehalten.

(Keystone-SDA) Bereits am Vortag waren die Feierlichkeiten zur Eröffnung des Ski Weltcups aus Respekt vor den 40 Toten und 116 Verletzten der Neujahrsnacht bewusst klein gehalten worden. Die Veranstalter wollten damit ein Zeichen der Solidarität setzen und Raum für Besinnung schaffen, wie sie bereits im Vorfeld mitteilten.

Auch wurde beim Weltcup-Gelände in der Kapelle im Boden ein Ort der Stille eingerichtet. Die Betriebe und Restaurants im Berner Oberländer Dorf blieben derweil offen. Das Rennprogramm findet am Wochenende wie geplant statt, wird aber von Gedenkmomenten begleitet.